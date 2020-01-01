Токеномика на yBGT (YBGT) Открийте ключова информация за yBGT (YBGT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за yBGT (YBGT) Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain! yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features. There are three ways to get yBGT Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee. Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT. Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak. Официален уебсайт: https://bearn.sucks/ Купете YBGT сега!

Токеномика и анализ на цената за yBGT (YBGT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за yBGT (YBGT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 872.58K $ 872.58K $ 872.58K Общо предлагане: $ 202.46K $ 202.46K $ 202.46K Циркулиращо предлагане: $ 202.46K $ 202.46K $ 202.46K FDV (оценка при пълна реализация): $ 872.58K $ 872.58K $ 872.58K Рекорд за всички времена: $ 6.59 $ 6.59 $ 6.59 Най-ниска стойност за целия период: $ 4.25 $ 4.25 $ 4.25 Текуща цена: $ 4.31 $ 4.31 $ 4.31 Научете повече за цената на yBGT (YBGT)

Токеномика на yBGT (YBGT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на yBGT (YBGT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YBGT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YBGT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YBGT, разгледайте цената в реално време на токените YBGT!

Прогноза за цената за YBGT Искате ли да знаете какъв път може да поеме YBGT? Нашата страница за прогноза за цената YBGT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YBGT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!