Токеномика на yBGT (YBGT)
Информация за yBGT (YBGT)
Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain!
yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features.
There are three ways to get yBGT
Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee.
Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT.
Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak.
Токеномика и анализ на цената за yBGT (YBGT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за yBGT (YBGT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на yBGT (YBGT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на yBGT (YBGT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой YBGT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой YBGT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на YBGT, разгледайте цената в реално време на токените YBGT!
Прогноза за цената за YBGT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме YBGT? Нашата страница за прогноза за цената YBGT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
