Токеномика на Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Открийте ключова информация за Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay! Официален уебсайт: https://dashboard.yay.space/ Бяла книга: https://yay.gitbook.io/yay-staking Купете YAYSTONE сега!

Токеномика и анализ на цената за Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M Общо предлагане: $ 1.06K $ 1.06K $ 1.06K Циркулиращо предлагане: $ 1.06K $ 1.06K $ 1.06K FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.36M $ 4.36M $ 4.36M Рекорд за всички времена: $ 4,144.38 $ 4,144.38 $ 4,144.38 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,469.13 $ 1,469.13 $ 1,469.13 Текуща цена: $ 4,097.42 $ 4,097.42 $ 4,097.42 Научете повече за цената на Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

Токеномика на Yay StakeStone Ether (YAYSTONE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YAYSTONE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YAYSTONE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YAYSTONE, разгледайте цената в реално време на токените YAYSTONE!

Прогноза за цената за YAYSTONE Искате ли да знаете какъв път може да поеме YAYSTONE? Нашата страница за прогноза за цената YAYSTONE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YAYSTONE сега!

