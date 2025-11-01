БорсаDEX+
Цената в реално време на Yara AI днес е 0.00054968 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за YARA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на YARA в MEXC сега.

Yara AI цена (YARA)

1 YARA към USD - цена в реално време:

$0.00054749
$0.00054749
+33.40%1D
USD
Yara AI (YARA) Ценова графика на живо
Информация за цената за Yara AI (YARA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0003925
$ 0.0003925
24-часов нисък
$ 0.00083343
$ 0.00083343
24-часов висок

$ 0.0003925
$ 0.0003925

$ 0.00083343
$ 0.00083343

$ 0.00210461
$ 0.00210461

$ 0.00005876
$ 0.00005876

+4.56%

+34.03%

-21.47%

-21.47%

Цената в реално време за Yara AI (YARA) е$0.00054968. През последните 24 часа YARA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0003925 до най-висока стойност $ 0.00083343, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YARA е $ 0.00210461, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005876.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YARA има промяна от +4.56% за последния час, +34.03% за 24 часа и -21.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Yara AI (YARA)

$ 426.17K
$ 426.17K

--
--

$ 478.89K
$ 478.89K

775.29M
775.29M

871,197,096.6557066
871,197,096.6557066

Текущата пазарна капитализация на Yara AI е $ 426.17K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YARA е 775.29M, като общото предлагане е 871197096.6557066. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 478.89K.

История на цените за Yara AI (YARA) USD

През днешния ден промяната в цената на Yara AI към USD беше $ +0.00013957.
През последните 30 дни промяната в цената на Yara AI към USD беше $ +0.0003735944.
През последните 60 дни промяната в цената на Yara AI към USD беше $ +0.0006941523.
През последните 90 дни промяната в цената на Yara AI към USD беше $ +0.0003887272048361254.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00013957+34.03%
30 дни$ +0.0003735944+67.97%
60 дни$ +0.0006941523+126.28%
90 дни$ +0.0003887272048361254+241.52%

Какво е Yara AI (YARA)

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Yara AI (YARA) ресурс

Прогноза за цената за Yara AI (USD)

Колко ще струва Yara AI (YARA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Yara AI (YARA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Yara AI.

Проверете прогнозата за цената за Yara AI сега!

YARA към местни валути

Токеномика на Yara AI (YARA)

Разбирането на токеномиката на Yara AI (YARA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените YARA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Yara AI (YARA)

Колко струва Yara AI (YARA) днес?
Цената в реално време на YARA в USD е 0.00054968 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на YARA към USD?
Текущата цена на YARA към USD е $ 0.00054968. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Yara AI?
Пазарната капитализация за YARA е $ 426.17K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на YARA?
Циркулиращото предлагане на YARA е 775.29M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на YARA?
YARA постигна ATH цена от 0.00210461 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на YARA?
YARA достигна ATL цена от 0.00005876 USD.
Какъв е обемът на търговията на YARA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за YARA е -- USD.
Ще се повиши ли YARA тази година?
YARA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за YARA за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Yara AI (YARA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,570.64

$3,852.01

$0.02875

$186.75

$1.0004

$3,852.01

$109,570.64

$186.75

$2.5108

$1,085.70

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000740

$0.09847

$0.000595

$0.00000120

$0.0040

$0.7575

$0.00026

