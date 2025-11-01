Информация за цената за Yara AI (YARA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0003925 $ 0.0003925 $ 0.0003925 24-часов нисък $ 0.00083343 $ 0.00083343 $ 0.00083343 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0003925$ 0.0003925 $ 0.0003925 24-часов висок $ 0.00083343$ 0.00083343 $ 0.00083343 Рекорд за всички времена $ 0.00210461$ 0.00210461 $ 0.00210461 Най-ниска цена $ 0.00005876$ 0.00005876 $ 0.00005876 Промяна на цената (1ч) +4.56% Промяна на цената (1д) +34.03% Промяна на цената (7д) -21.47% Промяна на цената (7д) -21.47%

Цената в реално време за Yara AI (YARA) е$0.00054968. През последните 24 часа YARA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0003925 до най-висока стойност $ 0.00083343, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YARA е $ 0.00210461, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00005876.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YARA има промяна от +4.56% за последния час, +34.03% за 24 часа и -21.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Yara AI (YARA)

Пазарна капитализация $ 426.17K$ 426.17K $ 426.17K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 478.89K$ 478.89K $ 478.89K Циркулиращо предлагане 775.29M 775.29M 775.29M Общо предлагане 871,197,096.6557066 871,197,096.6557066 871,197,096.6557066

Текущата пазарна капитализация на Yara AI е $ 426.17K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YARA е 775.29M, като общото предлагане е 871197096.6557066. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 478.89K.