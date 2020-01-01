Токеномика на YAPSTER (YAPSTER) Открийте ключова информация за YAPSTER (YAPSTER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за YAPSTER (YAPSTER) Yapster is an innovative social gaming platform that combines the creativity of meme-making with the thrill of friendly competition. Yapster players unleash their wit and humor by creating original memes, then compete against other creators to see whose meme reigns supreme. Each game brings new challenges and opportunities to showcase your meme-crafting skills. But Yapster isn't just another meme game – it's revolutionizing the memecoin space with a unique approach to cryptocurrency launches. In an industry-first twist, aspiring crypto creators must prove their meme mastery through gameplay before launching their memecoin. This gamified approach ensures that only the most creative projects make it to launch, adding an extra layer of engagement and quality control. Официален уебсайт: https://www.yapster.xyz/ Купете YAPSTER сега!

Токеномика и анализ на цената за YAPSTER (YAPSTER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за YAPSTER (YAPSTER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 112.46K $ 112.46K $ 112.46K Общо предлагане: $ 915.51M $ 915.51M $ 915.51M Циркулиращо предлагане: $ 915.51M $ 915.51M $ 915.51M FDV (оценка при пълна реализация): $ 112.46K $ 112.46K $ 112.46K Рекорд за всички времена: $ 0.01015272 $ 0.01015272 $ 0.01015272 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00012285 $ 0.00012285 $ 0.00012285 Научете повече за цената на YAPSTER (YAPSTER)

Токеномика на YAPSTER (YAPSTER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на YAPSTER (YAPSTER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YAPSTER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YAPSTER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YAPSTER, разгледайте цената в реално време на токените YAPSTER!

Прогноза за цената за YAPSTER Искате ли да знаете какъв път може да поеме YAPSTER? Нашата страница за прогноза за цената YAPSTER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YAPSTER сега!

