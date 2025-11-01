Информация за цената за YAPE (YAPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00692359 $ 0.00692359 $ 0.00692359 24-часов нисък $ 0.00723958 $ 0.00723958 $ 0.00723958 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00692359$ 0.00692359 $ 0.00692359 24-часов висок $ 0.00723958$ 0.00723958 $ 0.00723958 Рекорд за всички времена $ 0.087726$ 0.087726 $ 0.087726 Най-ниска цена $ 0.00692359$ 0.00692359 $ 0.00692359 Промяна на цената (1ч) -0.38% Промяна на цената (1д) -0.43% Промяна на цената (7д) -23.30% Промяна на цената (7д) -23.30%

Цената в реално време за YAPE (YAPE) е$0.00703894. През последните 24 часа YAPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00692359 до най-висока стойност $ 0.00723958, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YAPE е $ 0.087726, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00692359.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YAPE има промяна от -0.38% за последния час, -0.43% за 24 часа и -23.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за YAPE (YAPE)

Пазарна капитализация $ 132.65K$ 132.65K $ 132.65K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 132.65K$ 132.65K $ 132.65K Циркулиращо предлагане 18.85M 18.85M 18.85M Общо предлагане 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

Текущата пазарна капитализация на YAPE е $ 132.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YAPE е 18.85M, като общото предлагане е 18845271.61203556. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 132.65K.