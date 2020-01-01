Токеномика на Yann LeCoin (YANN) Открийте ключова информация за Yann LeCoin (YANN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yann LeCoin (YANN) Yann LeCoin is a meme token on the Solana blockchain inspired by the early days of Yann LeCun's artificial intelligence research, when the necessary ingredients for artificial intelligence did not yet exist and Yann was inventing them from scratch with new math, custom programming languages, and lo-fi hardware. It's an homage to both his contributions and to the era of retro computing in which he started his career. Официален уебсайт: https://www.yann.lol Купете YANN сега!

Токеномика и анализ на цената за Yann LeCoin (YANN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yann LeCoin (YANN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.58K $ 23.58K $ 23.58K Общо предлагане: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Циркулиращо предлагане: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (оценка при пълна реализация): $ 23.58K $ 23.58K $ 23.58K Рекорд за всички времена: $ 0.00116108 $ 0.00116108 $ 0.00116108 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Yann LeCoin (YANN)

Токеномика на Yann LeCoin (YANN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yann LeCoin (YANN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YANN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YANN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YANN, разгледайте цената в реално време на токените YANN!

