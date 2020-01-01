Токеномика на Yalla Sun (YSU) Открийте ключова информация за Yalla Sun (YSU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yalla Sun (YSU) ☀️ Yalla Sun | The meme coin that's all about soaring high and shining bright! 🌟 100% community-driven, owned by YOU. Join the fun and be part of the journey! Empower Your Voice Together, we can shape the future of Yalla Sun and elevate our community to new heights. Meme Coin Growth Experience the power of community-driven growth with Yalla Sun, your meme coin for greatness. YALLA SUN MEANS Let's go to the sun and this is exactly what are we aiming for .. NOT ONLY THE MOON .. WE AIM THE SUN Официален уебсайт: https://yallasun.net Купете YSU сега!

Токеномика и анализ на цената за Yalla Sun (YSU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yalla Sun (YSU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.31K $ 21.31K $ 21.31K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.31K $ 21.31K $ 21.31K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Yalla Sun (YSU)

Токеномика на Yalla Sun (YSU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yalla Sun (YSU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YSU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YSU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YSU, разгледайте цената в реално време на токените YSU!

Прогноза за цената за YSU Искате ли да знаете какъв път може да поеме YSU? Нашата страница за прогноза за цената YSU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YSU сега!

