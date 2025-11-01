Информация за цената за YAKUZAI (VYBE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003772 $ 0.00003772 $ 0.00003772 24-часов нисък $ 0.00003821 $ 0.00003821 $ 0.00003821 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003772$ 0.00003772 $ 0.00003772 24-часов висок $ 0.00003821$ 0.00003821 $ 0.00003821 Рекорд за всички времена $ 0.00010462$ 0.00010462 $ 0.00010462 Най-ниска цена $ 0.00003709$ 0.00003709 $ 0.00003709 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +0.05% Промяна на цената (7д) -1.17% Промяна на цената (7д) -1.17%

Цената в реално време за YAKUZAI (VYBE) е$0.0000382. През последните 24 часа VYBE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003772 до най-висока стойност $ 0.00003821, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на VYBE е $ 0.00010462, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00003709.

Що се отнася до краткосрочното представяне, VYBE има промяна от -- за последния час, +0.05% за 24 часа и -1.17% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за YAKUZAI (VYBE)

Пазарна капитализация $ 38.20K$ 38.20K $ 38.20K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 38.20K$ 38.20K $ 38.20K Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

Текущата пазарна капитализация на YAKUZAI е $ 38.20K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на VYBE е 1000.00M, като общото предлагане е 999998487.6229811. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 38.20K.