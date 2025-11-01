БорсаDEX+
Цената в реално време на Yakushima Inu днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за YAKU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на YAKU в MEXC сега.

Повече за YAKU

YAKUценова информация

Какво представлява YAKU

Официален уебсайт на YAKU

Токеномика на YAKU

YAKU ценова прогноза

Yakushima Inu Лого

Yakushima Inu цена (YAKU)

Не се намира в списъка

1 YAKU към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
USD
Yakushima Inu (YAKU) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:46:24 (UTC+8)

Информация за цената за Yakushima Inu (YAKU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Yakushima Inu (YAKU) е--. През последните 24 часа YAKU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YAKU е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YAKU има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Yakushima Inu (YAKU)

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

--
----

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Yakushima Inu е $ 24.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YAKU е 420.69B, като общото предлагане е 420690000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 24.35K.

История на цените за Yakushima Inu (YAKU) USD

През днешния ден промяната в цената на Yakushima Inu към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Yakushima Inu към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Yakushima Inu към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Yakushima Inu към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 00.00%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Yakushima Inu (YAKU)

The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed

The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce.

Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima’s rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island’s terrain, but limited records hinder defining clear breed standards.

With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan’s canine heritage from disappearing entirely.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Yakushima Inu (YAKU) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Yakushima Inu (USD)

Колко ще струва Yakushima Inu (YAKU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Yakushima Inu (YAKU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Yakushima Inu.

Проверете прогнозата за цената за Yakushima Inu сега!

YAKU към местни валути

Токеномика на Yakushima Inu (YAKU)

Разбирането на токеномиката на Yakushima Inu (YAKU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените YAKU сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Yakushima Inu (YAKU)

Колко струва Yakushima Inu (YAKU) днес?
Цената в реално време на YAKU в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на YAKU към USD?
Текущата цена на YAKU към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Yakushima Inu?
Пазарната капитализация за YAKU е $ 24.35K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на YAKU?
Циркулиращото предлагане на YAKU е 420.69B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на YAKU?
YAKU постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на YAKU?
YAKU достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на YAKU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за YAKU е -- USD.
Ще се повиши ли YAKU тази година?
YAKU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за YAKU за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:46:24 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Yakushima Inu (YAKU)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

