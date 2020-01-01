Токеномика на Yait Siu (YAIT) Открийте ключова информация за Yait Siu (YAIT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Yait Siu (YAIT) Yait Siu is a next-generation AI agent that is multi-modal, multi-platform, and multi-skilled, designed to seamlessly integrate across various environments. Built with a focus on innovation, experimentation, and transparency, Yait Siu represents a groundbreaking step in AI development. By utilizing a universe of modular components, it enables the design and creation of frameworks that allow models to interact independently with the wider world. This approach fosters dynamic and flexible collaboration between AI systems and real-world applications, empowering developers to create solutions that are intelligent, scalable, and adaptive. As a project that builds and experiments in public, Yait Siu is redefining how AI systems are developed, deployed, and integrated across multiple domains, pushing the boundaries of what is possible in the AI landscape. Официален уебсайт: https://x.com/YaitSiu Купете YAIT сега!

Токеномика и анализ на цената за Yait Siu (YAIT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Yait Siu (YAIT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Рекорд за всички времена: $ 0.00134989 $ 0.00134989 $ 0.00134989 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00072237 $ 0.00072237 $ 0.00072237 Текуща цена: $ 0.00133198 $ 0.00133198 $ 0.00133198 Научете повече за цената на Yait Siu (YAIT)

Токеномика на Yait Siu (YAIT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Yait Siu (YAIT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YAIT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YAIT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YAIT, разгледайте цената в реално време на токените YAIT!

Прогноза за цената за YAIT Искате ли да знаете какъв път може да поеме YAIT? Нашата страница за прогноза за цената YAIT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените YAIT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!