Информация за цената за Yagi The Unbothered (YAGI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00001058 $ 0.00001058 $ 0.00001058 24-часов нисък $ 0.00001102 $ 0.00001102 $ 0.00001102 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00001058$ 0.00001058 $ 0.00001058 24-часов висок $ 0.00001102$ 0.00001102 $ 0.00001102 Рекорд за всички времена $ 0.00140152$ 0.00140152 $ 0.00140152 Най-ниска цена $ 0.00000736$ 0.00000736 $ 0.00000736 Промяна на цената (1ч) -0.27% Промяна на цената (1д) +1.86% Промяна на цената (7д) -4.32% Промяна на цената (7д) -4.32%

Цената в реално време за Yagi The Unbothered (YAGI) е$0.00001078. През последните 24 часа YAGI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001058 до най-висока стойност $ 0.00001102, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YAGI е $ 0.00140152, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000736.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YAGI има промяна от -0.27% за последния час, +1.86% за 24 часа и -4.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Yagi The Unbothered (YAGI)

Пазарна капитализация $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.77K$ 10.77K $ 10.77K Циркулиращо предлагане 999.56M 999.56M 999.56M Общо предлагане 999,561,714.28779 999,561,714.28779 999,561,714.28779

Текущата пазарна капитализация на Yagi The Unbothered е $ 10.77K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YAGI е 999.56M, като общото предлагане е 999561714.28779. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.77K.