БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Yagi The Unbothered днес е 0.00001078 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за YAGI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на YAGI в MEXC сега.Цената в реално време на Yagi The Unbothered днес е 0.00001078 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за YAGI към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на YAGI в MEXC сега.

Повече за YAGI

YAGIценова информация

Какво представлява YAGI

Официален уебсайт на YAGI

Токеномика на YAGI

YAGI ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Yagi The Unbothered Лого

Yagi The Unbothered цена (YAGI)

Не се намира в списъка

1 YAGI към USD - цена в реално време:

--
----
+1.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Yagi The Unbothered (YAGI) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:46:17 (UTC+8)

Информация за цената за Yagi The Unbothered (YAGI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00001058
$ 0.00001058$ 0.00001058
24-часов нисък
$ 0.00001102
$ 0.00001102$ 0.00001102
24-часов висок

$ 0.00001058
$ 0.00001058$ 0.00001058

$ 0.00001102
$ 0.00001102$ 0.00001102

$ 0.00140152
$ 0.00140152$ 0.00140152

$ 0.00000736
$ 0.00000736$ 0.00000736

-0.27%

+1.86%

-4.32%

-4.32%

Цената в реално време за Yagi The Unbothered (YAGI) е$0.00001078. През последните 24 часа YAGI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00001058 до най-висока стойност $ 0.00001102, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YAGI е $ 0.00140152, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000736.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YAGI има промяна от -0.27% за последния час, +1.86% за 24 часа и -4.32% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Yagi The Unbothered (YAGI)

$ 10.77K
$ 10.77K$ 10.77K

--
----

$ 10.77K
$ 10.77K$ 10.77K

999.56M
999.56M 999.56M

999,561,714.28779
999,561,714.28779 999,561,714.28779

Текущата пазарна капитализация на Yagi The Unbothered е $ 10.77K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YAGI е 999.56M, като общото предлагане е 999561714.28779. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.77K.

История на цените за Yagi The Unbothered (YAGI) USD

През днешния ден промяната в цената на Yagi The Unbothered към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Yagi The Unbothered към USD беше $ -0.0000032441.
През последните 60 дни промяната в цената на Yagi The Unbothered към USD беше $ -0.0000008324.
През последните 90 дни промяната в цената на Yagi The Unbothered към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+1.86%
30 дни$ -0.0000032441-30.09%
60 дни$ -0.0000008324-7.72%
90 дни$ 0--

Какво е Yagi The Unbothered (YAGI)

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Yagi The Unbothered (YAGI) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Yagi The Unbothered (USD)

Колко ще струва Yagi The Unbothered (YAGI) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Yagi The Unbothered (YAGI) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Yagi The Unbothered.

Проверете прогнозата за цената за Yagi The Unbothered сега!

YAGI към местни валути

Токеномика на Yagi The Unbothered (YAGI)

Разбирането на токеномиката на Yagi The Unbothered (YAGI) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените YAGI сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Yagi The Unbothered (YAGI)

Колко струва Yagi The Unbothered (YAGI) днес?
Цената в реално време на YAGI в USD е 0.00001078 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на YAGI към USD?
Текущата цена на YAGI към USD е $ 0.00001078. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Yagi The Unbothered?
Пазарната капитализация за YAGI е $ 10.77K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на YAGI?
Циркулиращото предлагане на YAGI е 999.56M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на YAGI?
YAGI постигна ATH цена от 0.00140152 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на YAGI?
YAGI достигна ATL цена от 0.00000736 USD.
Какъв е обемът на търговията на YAGI?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за YAGI е -- USD.
Ще се повиши ли YAGI тази година?
YAGI може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за YAGI за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:46:17 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Yagi The Unbothered (YAGI)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,575.10
$109,575.10$109,575.10

-0.58%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,856.07
$3,856.07$3,856.07

-0.12%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02809
$0.02809$0.02809

-12.70%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.25
$187.25$187.25

-0.48%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,856.07
$3,856.07$3,856.07

-0.12%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,575.10
$109,575.10$109,575.10

-0.58%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.25
$187.25$187.25

-0.48%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5059
$2.5059$2.5059

-0.71%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.32
$1,087.32$1,087.32

+0.27%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000825
$0.0000825$0.0000825

+65.00%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09617
$0.09617$0.09617

+861.70%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000502
$0.000502$0.000502

+151.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000112
$0.00000112$0.00000112

+75.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00030
$0.00030$0.00030

+66.66%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7883
$0.7883$0.7883

+53.15%