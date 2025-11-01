Информация за цената за Y U NO (YUNO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0,00% Промяна на цената (7д) 0,00%

Цената в реално време за Y U NO (YUNO) е--. През последните 24 часа YUNO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на YUNO е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, YUNO има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0,00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Y U NO (YUNO)

Пазарна капитализация $ 6,93K$ 6,93K $ 6,93K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6,93K$ 6,93K $ 6,93K Циркулиращо предлагане 999,95M 999,95M 999,95M Общо предлагане 999.954.495,21508 999.954.495,21508 999.954.495,21508

Текущата пазарна капитализация на Y U NO е $ 6,93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на YUNO е 999,95M, като общото предлагане е 999954495.21508. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6,93K.