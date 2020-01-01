Токеномика на xWIN Finance (XWIN) Открийте ключова информация за xWIN Finance (XWIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за xWIN Finance (XWIN) xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits. Официален уебсайт: https://xwin.finance/ Купете XWIN сега!

Токеномика и анализ на цената за xWIN Finance (XWIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за xWIN Finance (XWIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 277.25K $ 277.25K $ 277.25K Общо предлагане: $ 61.00M $ 61.00M $ 61.00M Циркулиращо предлагане: $ 14.23M $ 14.23M $ 14.23M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Рекорд за всички времена: $ 10.61 $ 10.61 $ 10.61 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.01948907 $ 0.01948907 $ 0.01948907 Научете повече за цената на xWIN Finance (XWIN)

Токеномика на xWIN Finance (XWIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на xWIN Finance (XWIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XWIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XWIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XWIN, разгледайте цената в реално време на токените XWIN!

