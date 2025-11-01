Информация за цената за Xwawa (XWAWA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00019797 $ 0.00019797 $ 0.00019797 24-часов нисък $ 0.00021481 $ 0.00021481 $ 0.00021481 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00019797$ 0.00019797 $ 0.00019797 24-часов висок $ 0.00021481$ 0.00021481 $ 0.00021481 Рекорд за всички времена $ 0.00137407$ 0.00137407 $ 0.00137407 Най-ниска цена $ 0.00009006$ 0.00009006 $ 0.00009006 Промяна на цената (1ч) -0.69% Промяна на цената (1д) -3.05% Промяна на цената (7д) -46.02% Промяна на цената (7д) -46.02%

Цената в реално време за Xwawa (XWAWA) е$0.00020823. През последните 24 часа XWAWA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00019797 до най-висока стойност $ 0.00021481, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XWAWA е $ 0.00137407, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00009006.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XWAWA има промяна от -0.69% за последния час, -3.05% за 24 часа и -46.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Xwawa (XWAWA)

Пазарна капитализация $ 208.35K$ 208.35K $ 208.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 208.35K$ 208.35K $ 208.35K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Xwawa е $ 208.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XWAWA е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 208.35K.