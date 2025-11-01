Информация за цената за XVGSON (XVGSON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) -8.49% Промяна на цената (7д) -8.49%

Цената в реално време за XVGSON (XVGSON) е--. През последните 24 часа XVGSON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XVGSON е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XVGSON има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и -8.49% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за XVGSON (XVGSON)

Пазарна капитализация $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 21.88K$ 21.88K $ 21.88K Циркулиращо предлагане 10.00B 10.00B 10.00B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на XVGSON е $ 21.88K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XVGSON е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 21.88K.