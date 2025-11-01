Информация за цената за XVGOPT (XVGOPT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000296 $ 0.00000296 $ 0.00000296 24-часов нисък $ 0.00000309 $ 0.00000309 $ 0.00000309 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000296$ 0.00000296 $ 0.00000296 24-часов висок $ 0.00000309$ 0.00000309 $ 0.00000309 Рекорд за всички времена $ 0.00000799$ 0.00000799 $ 0.00000799 Най-ниска цена $ 0.00000291$ 0.00000291 $ 0.00000291 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.19% Промяна на цената (7д) -12.30% Промяна на цената (7д) -12.30%

Цената в реално време за XVGOPT (XVGOPT) е$0.00000304. През последните 24 часа XVGOPT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000296 до най-висока стойност $ 0.00000309, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XVGOPT е $ 0.00000799, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000291.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XVGOPT има промяна от -- за последния час, +2.19% за 24 часа и -12.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за XVGOPT (XVGOPT)

Пазарна капитализация $ 30.41K$ 30.41K $ 30.41K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 30.41K$ 30.41K $ 30.41K Циркулиращо предлагане 10.00B 10.00B 10.00B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на XVGOPT е $ 30.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XVGOPT е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 30.41K.