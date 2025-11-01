Информация за цената за XVGBASE (XVGBASE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000386 $ 0.0000386 $ 0.0000386 24-часов нисък $ 0.00004944 $ 0.00004944 $ 0.00004944 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0000386$ 0.0000386 $ 0.0000386 24-часов висок $ 0.00004944$ 0.00004944 $ 0.00004944 Рекорд за всички времена $ 0.0002596$ 0.0002596 $ 0.0002596 Най-ниска цена $ 0.00002402$ 0.00002402 $ 0.00002402 Промяна на цената (1ч) +0.61% Промяна на цената (1д) -4.75% Промяна на цената (7д) -35.35% Промяна на цената (7д) -35.35%

Цената в реално време за XVGBASE (XVGBASE) е$0.00004513. През последните 24 часа XVGBASE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000386 до най-висока стойност $ 0.00004944, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XVGBASE е $ 0.0002596, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002402.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XVGBASE има промяна от +0.61% за последния час, -4.75% за 24 часа и -35.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за XVGBASE (XVGBASE)

Пазарна капитализация $ 449.04K$ 449.04K $ 449.04K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 449.04K$ 449.04K $ 449.04K Циркулиращо предлагане 9.95B 9.95B 9.95B Общо предлагане 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134

Текущата пазарна капитализация на XVGBASE е $ 449.04K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XVGBASE е 9.95B, като общото предлагане е 9948999999.41134. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 449.04K.