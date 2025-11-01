Информация за цената за XVGAVA (XVGAVA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000393 24-часов нисък $ 0.00000406 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00000914 Най-ниска цена $ 0.0000039 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +2.93% Промяна на цената (7д) -12.42%

Цената в реално време за XVGAVA (XVGAVA) е$0.00000405. През последните 24 часа XVGAVA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000393 до най-висока стойност $ 0.00000406, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XVGAVA е $ 0.00000914, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000039.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XVGAVA има промяна от -- за последния час, +2.93% за 24 часа и -12.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за XVGAVA (XVGAVA)

Пазарна капитализация $ 40.55K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 40.55K Циркулиращо предлагане 10.00B Общо предлагане 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на XVGAVA е $ 40.55K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XVGAVA е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 40.55K.