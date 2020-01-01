Токеномика на XTblock (XTT-B20) Открийте ключова информация за XTblock (XTT-B20), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XTblock (XTT-B20) A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more. Официален уебсайт: https://xtblock.io/ Купете XTT-B20 сега!

Токеномика и анализ на цената за XTblock (XTT-B20) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XTblock (XTT-B20), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 23.59K $ 23.59K $ 23.59K Общо предлагане: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Циркулиращо предлагане: $ 165.87M $ 165.87M $ 165.87M FDV (оценка при пълна реализация): $ 49.78K $ 49.78K $ 49.78K Рекорд за всички времена: $ 0.584553 $ 0.584553 $ 0.584553 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00014197 $ 0.00014197 $ 0.00014197 Научете повече за цената на XTblock (XTT-B20)

Токеномика на XTblock (XTT-B20): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XTblock (XTT-B20) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XTT-B20 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XTT-B20 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XTT-B20, разгледайте цената в реално време на токените XTT-B20!

Прогноза за цената за XTT-B20 Искате ли да знаете какъв път може да поеме XTT-B20? Нашата страница за прогноза за цената XTT-B20 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XTT-B20 сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!