Информация за xSUSHI (XSUSHI) xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token. Официален уебсайт: https://sushi.com/ Купете XSUSHI сега!

Токеномика и анализ на цената за xSUSHI (XSUSHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за xSUSHI (XSUSHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Общо предлагане: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M Циркулиращо предлагане: $ 7.80M $ 7.80M $ 7.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Рекорд за всички времена: $ 26.33 $ 26.33 $ 26.33 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.651595 $ 0.651595 $ 0.651595 Текуща цена: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Научете повече за цената на xSUSHI (XSUSHI)

Токеномика на xSUSHI (XSUSHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на xSUSHI (XSUSHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XSUSHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XSUSHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XSUSHI, разгледайте цената в реално време на токените XSUSHI!

