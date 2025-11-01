Информация за цената за xSUI (XSUI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 2.23 $ 2.23 $ 2.23 24-часов нисък $ 2.41 $ 2.41 $ 2.41 24-часов висок 24-часов нисък $ 2.23$ 2.23 $ 2.23 24-часов висок $ 2.41$ 2.41 $ 2.41 Рекорд за всички времена $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 Най-ниска цена $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 Промяна на цената (1ч) +0.21% Промяна на цената (1д) +4.77% Промяна на цената (7д) -5.68% Промяна на цената (7д) -5.68%

Цената в реално време за xSUI (XSUI) е$2.35. През последните 24 часа XSUI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 2.23 до най-висока стойност $ 2.41, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XSUI е $ 4.17, а най-ниската цена за всички времена е $ 1.39.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XSUI има промяна от +0.21% за последния час, +4.77% за 24 часа и -5.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за xSUI (XSUI)

Пазарна капитализация $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M Циркулиращо предлагане 1.45M 1.45M 1.45M Общо предлагане 1,450,000.0 1,450,000.0 1,450,000.0

Текущата пазарна капитализация на xSUI е $ 3.41M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XSUI е 1.45M, като общото предлагане е 1450000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.41M.