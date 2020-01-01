Токеномика на Xspectra Ai ($XAI)

Токеномика на Xspectra Ai ($XAI)

Открийте ключова информация за Xspectra Ai ($XAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за Xspectra Ai ($XAI)

X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment.

At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization.

Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.

Официален уебсайт:
https://xspectraai.io/
Бяла книга:
https://xspectraai.gitbook.io/x-spectra

Токеномика и анализ на цената за Xspectra Ai ($XAI)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Xspectra Ai ($XAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 14.56K
$ 14.56K$ 14.56K
Общо предлагане:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Циркулиращо предлагане:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 14.56K
$ 14.56K$ 14.56K
Рекорд за всички времена:
$ 0.093458
$ 0.093458$ 0.093458
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.00112861
$ 0.00112861$ 0.00112861
Текуща цена:
$ 0.00145573
$ 0.00145573$ 0.00145573

Токеномика на Xspectra Ai ($XAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Xspectra Ai ($XAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой $XAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой $XAI токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на $XAI, разгледайте цената в реално време на токените $XAI!

Прогноза за цената за $XAI

Искате ли да знаете какъв път може да поеме $XAI? Нашата страница за прогноза за цената $XAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.