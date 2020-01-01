Токеномика на Xspectra Ai ($XAI) Открийте ключова информация за Xspectra Ai ($XAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Xspectra Ai ($XAI) X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem. Официален уебсайт: https://xspectraai.io/ Бяла книга: https://xspectraai.gitbook.io/x-spectra Купете $XAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Xspectra Ai ($XAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Xspectra Ai ($XAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.56K $ 14.56K $ 14.56K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 14.56K $ 14.56K $ 14.56K Рекорд за всички времена: $ 0.093458 $ 0.093458 $ 0.093458 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00112861 $ 0.00112861 $ 0.00112861 Текуща цена: $ 0.00145573 $ 0.00145573 $ 0.00145573 Научете повече за цената на Xspectra Ai ($XAI)

Токеномика на Xspectra Ai ($XAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Xspectra Ai ($XAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $XAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $XAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $XAI, разгледайте цената в реално време на токените $XAI!

Прогноза за цената за $XAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме $XAI? Нашата страница за прогноза за цената $XAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените $XAI сега!

