Информация за цената за XSilo (XSILO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.02361518 24-часов висок $ 0.02702967 Рекорд за всички времена $ 0.067242 Най-ниска цена $ 0.02228417 Промяна на цената (1ч) +1.89% Промяна на цената (1д) +7.58% Промяна на цената (7д) +7.58%

Цената в реално време за XSilo (XSILO) е$0.02678539. През последните 24 часа XSILO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02361518 до най-висока стойност $ 0.02702967, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XSILO е $ 0.067242, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02228417.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XSILO има промяна от +1.89% за последния час, +7.58% за 24 часа и +7.58% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за XSilo (XSILO)

Пазарна капитализация $ 5.48M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.48M Циркулиращо предлагане 204.73M Общо предлагане 204,734,586.4022729

Текущата пазарна капитализация на XSilo е $ 5.48M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XSILO е 204.73M, като общото предлагане е 204734586.4022729. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.48M.