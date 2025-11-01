Информация за цената за Xrpatriot (XRPATRIOT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.066694 $ 0.066694 $ 0.066694 24-часов нисък $ 0.069388 $ 0.069388 $ 0.069388 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.066694$ 0.066694 $ 0.066694 24-часов висок $ 0.069388$ 0.069388 $ 0.069388 Рекорд за всички времена $ 0.142747$ 0.142747 $ 0.142747 Най-ниска цена $ 0.064433$ 0.064433 $ 0.064433 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.86% Промяна на цената (7д) -8.98% Промяна на цената (7д) -8.98%

Цената в реално време за Xrpatriot (XRPATRIOT) е$0.068922. През последните 24 часа XRPATRIOT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.066694 до най-висока стойност $ 0.069388, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XRPATRIOT е $ 0.142747, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.064433.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XRPATRIOT има промяна от -- за последния час, +1.86% за 24 часа и -8.98% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Xrpatriot (XRPATRIOT)

Пазарна капитализация $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Циркулиращо предлагане 17.76M 17.76M 17.76M Общо предлагане 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001 17,760,000.00000001

Текущата пазарна капитализация на Xrpatriot е $ 1.22M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XRPATRIOT е 17.76M, като общото предлагане е 17760000.00000001. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.22M.