Информация за цената за XPLA (XPLA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.02529224 - $ 0.02680874
24-часов нисък $ 0.02529224
24-часов висок $ 0.02680874
Рекорд за всички времена $ 1.4
Най-ниска цена $ 0.02475736
Промяна на цената (1ч) -0.28%
Промяна на цената (1д) +0.56%
Промяна на цената (7д) -6.07%

Цената в реално време за XPLA (XPLA) е$0.02573258. През последните 24 часа XPLA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.02529224 до най-висока стойност $ 0.02680874, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XPLA е $ 1.4, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.02475736.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XPLA има промяна от -0.28% за последния час, +0.56% за 24 часа и -6.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за XPLA (XPLA)

Пазарна капитализация $ 21.47M
Обем (24 часа) --
Напълно разредена пазарна капитализация $ 51.47M
Циркулиращо предлагане 834.48M
Общо предлагане 1,999,921,732.5821

Текущата пазарна капитализация на XPLA е $ 21.47M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XPLA е 834.48M, като общото предлагане е 1999921732.5821. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 51.47M.