Информация за цената за Xpedition (XPED) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.03393605$ 0.03393605 $ 0.03393605 Най-ниска цена $ 0.0232951$ 0.0232951 $ 0.0232951 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Xpedition (XPED) е$0.023296. През последните 24 часа XPED се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XPED е $ 0.03393605, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0232951.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XPED има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Xpedition (XPED)

Пазарна капитализация $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 11.65M$ 11.65M $ 11.65M Циркулиращо предлагане 175.51M 175.51M 175.51M Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Xpedition е $ 4.09M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XPED е 175.51M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.65M.