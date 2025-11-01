Информация за цената за Xpanse (HZN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00236121 $ 0.00236121 $ 0.00236121 24-часов нисък $ 0.00244281 $ 0.00244281 $ 0.00244281 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00236121$ 0.00236121 $ 0.00236121 24-часов висок $ 0.00244281$ 0.00244281 $ 0.00244281 Рекорд за всички времена $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Най-ниска цена $ 0.00168822$ 0.00168822 $ 0.00168822 Промяна на цената (1ч) -0.21% Промяна на цената (1д) +0.27% Промяна на цената (7д) -4.26% Промяна на цената (7д) -4.26%

Цената в реално време за Xpanse (HZN) е$0.00238942. През последните 24 часа HZN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00236121 до най-висока стойност $ 0.00244281, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HZN е $ 1.62, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00168822.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HZN има промяна от -0.21% за последния час, +0.27% за 24 часа и -4.26% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Xpanse (HZN)

Пазарна капитализация $ 450.88K$ 450.88K $ 450.88K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 618.62K$ 618.62K $ 618.62K Циркулиращо предлагане 188.82M 188.82M 188.82M Общо предлагане 259,073,728.177899 259,073,728.177899 259,073,728.177899

Текущата пазарна капитализация на Xpanse е $ 450.88K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HZN е 188.82M, като общото предлагане е 259073728.177899. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 618.62K.