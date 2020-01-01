Токеномика на xPACK (XPACK) Открийте ключова информация за xPACK (XPACK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за xPACK (XPACK) HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services. Официален уебсайт: https://www.hashpack.app/ Бяла книга: https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1 Купете XPACK сега!

Токеномика и анализ на цената за xPACK (XPACK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за xPACK (XPACK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Общо предлагане: $ 135.36M $ 135.36M $ 135.36M Циркулиращо предлагане: $ 135.36M $ 135.36M $ 135.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Рекорд за всички времена: $ 0.02555685 $ 0.02555685 $ 0.02555685 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02251504 $ 0.02251504 $ 0.02251504 Текуща цена: $ 0.02511667 $ 0.02511667 $ 0.02511667 Научете повече за цената на xPACK (XPACK)

Токеномика на xPACK (XPACK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на xPACK (XPACK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XPACK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XPACK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XPACK, разгледайте цената в реално време на токените XPACK!

Прогноза за цената за XPACK Искате ли да знаете какъв път може да поеме XPACK? Нашата страница за прогноза за цената XPACK съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XPACK сега!

