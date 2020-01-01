Токеномика на XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Открийте ключова информация за XOXNO Staked EGLD (XEGLD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XOXNO Staked EGLD (XEGLD) xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network's proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users. Официален уебсайт: https://xoxno.com/defi

Токеномика и анализ на цената за XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XOXNO Staked EGLD (XEGLD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 727.17K $ 727.17K $ 727.17K Общо предлагане: $ 45.38K $ 45.38K $ 45.38K Циркулиращо предлагане: $ 45.38K $ 45.38K $ 45.38K FDV (оценка при пълна реализация): $ 727.17K $ 727.17K $ 727.17K Рекорд за всички времена: $ 22.03 $ 22.03 $ 22.03 Най-ниска стойност за целия период: $ 11.84 $ 11.84 $ 11.84 Текуща цена: $ 16.09 $ 16.09 $ 16.09 Научете повече за цената на XOXNO Staked EGLD (XEGLD)

Токеномика на XOXNO Staked EGLD (XEGLD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XOXNO Staked EGLD (XEGLD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XEGLD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XEGLD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XEGLD, разгледайте цената в реално време на токените XEGLD!

Прогноза за цената за XEGLD Искате ли да знаете какъв път може да поеме XEGLD? Нашата страница за прогноза за цената XEGLD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

