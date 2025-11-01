Информация за цената за XOXNO (XOXNO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01654546 $ 0.01654546 $ 0.01654546 24-часов нисък $ 0.01760861 $ 0.01760861 $ 0.01760861 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01654546$ 0.01654546 $ 0.01654546 24-часов висок $ 0.01760861$ 0.01760861 $ 0.01760861 Рекорд за всички времена $ 0.291313$ 0.291313 $ 0.291313 Най-ниска цена $ 0.01521366$ 0.01521366 $ 0.01521366 Промяна на цената (1ч) +1.29% Промяна на цената (1д) +5.75% Промяна на цената (7д) -12.42% Промяна на цената (7д) -12.42%

Цената в реално време за XOXNO (XOXNO) е$0.01749715. През последните 24 часа XOXNO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01654546 до най-висока стойност $ 0.01760861, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XOXNO е $ 0.291313, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01521366.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XOXNO има промяна от +1.29% за последния час, +5.75% за 24 часа и -12.42% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за XOXNO (XOXNO)

Пазарна капитализация $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M Циркулиращо предлагане 66.01M 66.01M 66.01M Общо предлагане 99,964,478.60255158 99,964,478.60255158 99,964,478.60255158

Текущата пазарна капитализация на XOXNO е $ 1.16M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XOXNO е 66.01M, като общото предлагане е 99964478.60255158. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.75M.