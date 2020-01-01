Токеномика на XNF (XNF) Открийте ключова информация за XNF (XNF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XNF (XNF) Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning. Официален уебсайт: https://xenify.io Бяла книга: https://github.com/xenify-io/litepaper Купете XNF сега!

Токеномика и анализ на цената за XNF (XNF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XNF (XNF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.31K $ 13.31K $ 13.31K Общо предлагане: $ 3.34M $ 3.34M $ 3.34M Циркулиращо предлагане: $ 618.80K $ 618.80K $ 618.80K FDV (оценка при пълна реализация): $ 71.87K $ 71.87K $ 71.87K Рекорд за всички времена: $ 9.31 $ 9.31 $ 9.31 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01119919 $ 0.01119919 $ 0.01119919 Текуща цена: $ 0.02151597 $ 0.02151597 $ 0.02151597 Научете повече за цената на XNF (XNF)

Токеномика на XNF (XNF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XNF (XNF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XNF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XNF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XNF, разгледайте цената в реално време на токените XNF!

Прогноза за цената за XNF Искате ли да знаете какъв път може да поеме XNF? Нашата страница за прогноза за цената XNF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XNF сега!

