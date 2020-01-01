Токеномика на XNET Mobile (XNET) Открийте ключова информация за XNET Mobile (XNET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XNET Mobile (XNET) $XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework. Официален уебсайт: https://xnet.company/ Бяла книга: https://docs.xnetmobile.com/token/ Купете XNET сега!

Токеномика и анализ на цената за XNET Mobile (XNET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XNET Mobile (XNET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Общо предлагане: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Циркулиращо предлагане: $ 137.46M $ 137.46M $ 137.46M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.13M $ 31.13M $ 31.13M Рекорд за всички времена: $ 0.267945 $ 0.267945 $ 0.267945 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01211358 $ 0.01211358 $ 0.01211358 Текуща цена: $ 0.02381688 $ 0.02381688 $ 0.02381688 Научете повече за цената на XNET Mobile (XNET)

Токеномика на XNET Mobile (XNET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XNET Mobile (XNET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XNET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XNET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XNET, разгледайте цената в реално време на токените XNET!

