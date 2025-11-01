Информация за цената за XiaoBai (XIAOBAI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.27% Промяна на цената (1д) +10.32% Промяна на цената (7д) -17.16% Промяна на цената (7д) -17.16%

Цената в реално време за XiaoBai (XIAOBAI) е--. През последните 24 часа XIAOBAI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XIAOBAI е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XIAOBAI има промяна от +0.27% за последния час, +10.32% за 24 часа и -17.16% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за XiaoBai (XIAOBAI)

Пазарна капитализация $ 316.68K$ 316.68K $ 316.68K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 316.68K$ 316.68K $ 316.68K Циркулиращо предлагане 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Общо предлагане 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Текущата пазарна капитализация на XiaoBai е $ 316.68K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XIAOBAI е 1,000.00T, като общото предлагане е 1.0e+15. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 316.68K.