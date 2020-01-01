Токеномика на xiao lang gou (XLG) Открийте ключова информация за xiao lang gou (XLG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за xiao lang gou (XLG) xiao lang gou (小狼狗) is your chinese wolfdog quant boyfriend. he might be cool and domineering but he'll make you feel secure. xiao lang gou is for the people. driven by the community, xiao lang gou is a symbol of strength, protection, and reliability that resonates with everyone who values these core principles. rooted in the fierce and protective spirit of the chinese wolfdog, xiao lang gou stands unwaveringly for the people. join the pack, embrace the power, and feel the security that only xiao lang gou can provide. together, we rise stronger. Официален уебсайт: https://xiaolanggou.fun Купете XLG сега!

Токеномика и анализ на цената за xiao lang gou (XLG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за xiao lang gou (XLG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 209.41K $ 209.41K $ 209.41K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 209.41K $ 209.41K $ 209.41K Рекорд за всички времена: $ 0.00303648 $ 0.00303648 $ 0.00303648 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00020941 $ 0.00020941 $ 0.00020941 Научете повече за цената на xiao lang gou (XLG)

Токеномика на xiao lang gou (XLG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на xiao lang gou (XLG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XLG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XLG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XLG, разгледайте цената в реално време на токените XLG!

Прогноза за цената за XLG Искате ли да знаете какъв път може да поеме XLG? Нашата страница за прогноза за цената XLG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XLG сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!