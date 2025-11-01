Информация за цената за Xian (XIAN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00689628 $ 0.00689628 $ 0.00689628 24-часов нисък $ 0.00835196 $ 0.00835196 $ 0.00835196 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00689628$ 0.00689628 $ 0.00689628 24-часов висок $ 0.00835196$ 0.00835196 $ 0.00835196 Рекорд за всички времена $ 0.01054213$ 0.01054213 $ 0.01054213 Най-ниска цена $ 0.00287465$ 0.00287465 $ 0.00287465 Промяна на цената (1ч) -0.07% Промяна на цената (1д) +5.31% Промяна на цената (7д) +6.13% Промяна на цената (7д) +6.13%

Цената в реално време за Xian (XIAN) е$0.00739204. През последните 24 часа XIAN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00689628 до най-висока стойност $ 0.00835196, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XIAN е $ 0.01054213, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00287465.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XIAN има промяна от -0.07% за последния час, +5.31% за 24 часа и +6.13% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Xian (XIAN)

Пазарна капитализация $ 127.95K$ 127.95K $ 127.95K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 821.86K$ 821.86K $ 821.86K Циркулиращо предлагане 17.30M 17.30M 17.30M Общо предлагане 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

Текущата пазарна капитализация на Xian е $ 127.95K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XIAN е 17.30M, като общото предлагане е 111109835.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 821.86K.