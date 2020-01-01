Токеномика на xHaven (XVN) Открийте ключова информация за xHaven (XVN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за xHaven (XVN) xHaven is the first and largest NFT marketplace built on the Flare Network. It serves as a dedicated platform for the creation, trading, and management of NFTs (Non-Fungible Tokens) within the Flare ecosystem. With over $6 million in traded volume, xHaven provides users with a seamless and secure environment to engage in NFT transactions. The platform leverages the unique capabilities of the Flare Network to offer a robust marketplace, emphasizing decentralization and interoperability for digital asset trading. Официален уебсайт: https://xhaven.io/ Бяла книга: https://docs.xhaven.io/whitepaper Купете XVN сега!

Токеномика и анализ на цената за xHaven (XVN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за xHaven (XVN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 465.33K $ 465.33K $ 465.33K Общо предлагане: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Циркулиращо предлагане: $ 51.83M $ 51.83M $ 51.83M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Рекорд за всички времена: $ 0.01320028 $ 0.01320028 $ 0.01320028 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00459209 $ 0.00459209 $ 0.00459209 Текуща цена: $ 0.00897336 $ 0.00897336 $ 0.00897336 Научете повече за цената на xHaven (XVN)

Токеномика на xHaven (XVN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на xHaven (XVN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XVN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XVN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XVN, разгледайте цената в реално време на токените XVN!

Прогноза за цената за XVN Искате ли да знаете какъв път може да поеме XVN? Нашата страница за прогноза за цената XVN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XVN сега!

