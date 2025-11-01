Информация за цената за xFractal (FRACTAL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.000278 $ 0.000278 $ 0.000278 24-часов нисък $ 0.00064859 $ 0.00064859 $ 0.00064859 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.000278$ 0.000278 $ 0.000278 24-часов висок $ 0.00064859$ 0.00064859 $ 0.00064859 Рекорд за всички времена $ 0.00201832$ 0.00201832 $ 0.00201832 Най-ниска цена $ 0.00025881$ 0.00025881 $ 0.00025881 Промяна на цената (1ч) +3.54% Промяна на цената (1д) +71.73% Промяна на цената (7д) -20.45% Промяна на цената (7д) -20.45%

Цената в реално време за xFractal (FRACTAL) е$0.00048689. През последните 24 часа FRACTAL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.000278 до най-висока стойност $ 0.00064859, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на FRACTAL е $ 0.00201832, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00025881.

Що се отнася до краткосрочното представяне, FRACTAL има промяна от +3.54% за последния час, +71.73% за 24 часа и -20.45% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за xFractal (FRACTAL)

Пазарна капитализация $ 479.39K$ 479.39K $ 479.39K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 479.39K$ 479.39K $ 479.39K Циркулиращо предлагане 999.10M 999.10M 999.10M Общо предлагане 999,095,503.486823 999,095,503.486823 999,095,503.486823

Текущата пазарна капитализация на xFractal е $ 479.39K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на FRACTAL е 999.10M, като общото предлагане е 999095503.486823. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 479.39K.