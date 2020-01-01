Токеномика на Xerberus (XER) Открийте ключова информация за Xerberus (XER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Xerberus (XER) Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility. Официален уебсайт: https://www.xerberus.io/ Бяла книга: https://docsend.com/view/qzevbnhr5guutdjx Купете XER сега!

Токеномика и анализ на цената за Xerberus (XER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Xerberus (XER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 223.79M $ 223.79M $ 223.79M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.61M $ 9.61M $ 9.61M Рекорд за всички времена: $ 0.0209752 $ 0.0209752 $ 0.0209752 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00268313 $ 0.00268313 $ 0.00268313 Текуща цена: $ 0.00960663 $ 0.00960663 $ 0.00960663 Научете повече за цената на Xerberus (XER)

Токеномика на Xerberus (XER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Xerberus (XER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XER, разгледайте цената в реално време на токените XER!

Прогноза за цената за XER

