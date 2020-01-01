Токеномика на Xenopus laevis (XENO) Открийте ключова информация за Xenopus laevis (XENO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Xenopus laevis (XENO) Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Xenopus laevis have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between Xenopus laevis and other frogs is its genome, which is tetraploid. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes. Официален уебсайт: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump Купете XENO сега!

Токеномика и анализ на цената за Xenopus laevis (XENO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Xenopus laevis (XENO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 289.77K $ 289.77K $ 289.77K Общо предлагане: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Циркулиращо предлагане: $ 899.58M $ 899.58M $ 899.58M FDV (оценка при пълна реализация): $ 322.06K $ 322.06K $ 322.06K Рекорд за всички времена: $ 0.02291166 $ 0.02291166 $ 0.02291166 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00011041 $ 0.00011041 $ 0.00011041 Текуща цена: $ 0.00032408 $ 0.00032408 $ 0.00032408 Научете повече за цената на Xenopus laevis (XENO)

Токеномика на Xenopus laevis (XENO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Xenopus laevis (XENO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XENO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XENO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XENO, разгледайте цената в реално време на токените XENO!

Прогноза за цената за XENO Искате ли да знаете какъв път може да поеме XENO? Нашата страница за прогноза за цената XENO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XENO сега!

