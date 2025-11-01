Информация за цената за XEND IT (XEND) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок $ 0 Рекорд за всички времена $ 0 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.44% Промяна на цената (1д) +2.04% Промяна на цената (7д) -11.55%

Цената в реално време за XEND IT (XEND) е--. През последните 24 часа XEND се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XEND е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XEND има промяна от -0.44% за последния час, +2.04% за 24 часа и -11.55% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за XEND IT (XEND)

Пазарна капитализация $ 23.84K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.84K Циркулиращо предлагане 1000.00M Общо предлагане 999,999,609.924682

Текущата пазарна капитализация на XEND IT е $ 23.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XEND е 1000.00M, като общото предлагане е 999999609.924682. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.84K.