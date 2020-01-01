Токеномика на xCREDI (XCREDI) Открийте ключова информация за xCREDI (XCREDI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за xCREDI (XCREDI) Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem. Официален уебсайт: https://credefi.io Бяла книга: https://credefi.gitbook.io/credefi Купете XCREDI сега!

Токеномика и анализ на цената за xCREDI (XCREDI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за xCREDI (XCREDI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 283.21K $ 283.21K $ 283.21K Общо предлагане: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Циркулиращо предлагане: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 283.21K $ 283.21K $ 283.21K Рекорд за всички времена: $ 0.143297 $ 0.143297 $ 0.143297 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01628149 $ 0.01628149 $ 0.01628149 Текуща цена: $ 0.01892052 $ 0.01892052 $ 0.01892052 Научете повече за цената на xCREDI (XCREDI)

Токеномика на xCREDI (XCREDI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на xCREDI (XCREDI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XCREDI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XCREDI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XCREDI, разгледайте цената в реално време на токените XCREDI!

Прогноза за цената за XCREDI Искате ли да знаете какъв път може да поеме XCREDI? Нашата страница за прогноза за цената XCREDI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XCREDI сега!

