Информация за цената за XBT (XBT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00100478 24-часов нисък $ 0.00115894 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00100478 24-часов висок $ 0.00115894 Рекорд за всички времена $ 0.03015309 Най-ниска цена $ 0.000486 Промяна на цената (1ч) +0.12% Промяна на цената (1д) +2.25% Промяна на цената (7д) -16.12%

Цената в реално време за XBT (XBT) е $0.00106575. През последните 24 часа XBT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00100478 до най-висока стойност $ 0.00115894, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XBT е $ 0.03015309, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.000486.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XBT има промяна от +0.12% за последния час, +2.25% за 24 часа и -16.12% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за XBT (XBT)

Пазарна капитализация $ 1.07M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.07M Циркулиращо предлагане 999.73M Общо предлагане 999,729,758.48

Текущата пазарна капитализация на XBT е $ 1.07M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XBT е 999.73M, като общото предлагане е 999729758.48. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.07M.