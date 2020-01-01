Токеномика на XBorg (XBG) Открийте ключова информация за XBorg (XBG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

XBorg is building a player identity protocol to drive the evolution of online experiences. It aims to revolutionise the gaming industry by allowing players to own and use their data to unlock a more personalised internet. The XBorg ID captures data from various sources, including real-time game data, APIs, and tournament platforms to create unique player identities. Zero-knowledge proofs are used to ensure a player's privacy. Players can use their XBorg ID in any application or game that integrates with the protocol. They can share some or all of their credentials to access personalised experiences. Enabling use cases such as fairer token airdrops, identity-based rewards and investment opportunities, new loyalty experiences, and more.

Пазарна капитализация: $ 20.98M
Общо предлагане: $ 1.00B
Циркулиращо предлагане: $ 215.00M
FDV (оценка при пълна реализация): $ 97.59M
Рекорд за всички времена: $ 0.41625
Най-ниска стойност за целия период: $ 0.04681858
Текуща цена: $ 0.097384

Токеномика на XBorg (XBG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XBorg (XBG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XBG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XBG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

