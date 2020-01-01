Токеномика на XAVI by Virtuals (XAVI) Открийте ключова информация за XAVI by Virtuals (XAVI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за XAVI by Virtuals (XAVI) XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application. Официален уебсайт: https://www.agentxavi.ai Бяла книга: https://docs.agentxavi.ai Купете XAVI сега!

Токеномика и анализ на цената за XAVI by Virtuals (XAVI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за XAVI by Virtuals (XAVI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 369.88K $ 369.88K $ 369.88K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 369.88K $ 369.88K $ 369.88K Рекорд за всички времена: $ 0.00752607 $ 0.00752607 $ 0.00752607 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00036988 $ 0.00036988 $ 0.00036988 Научете повече за цената на XAVI by Virtuals (XAVI)

Токеномика на XAVI by Virtuals (XAVI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на XAVI by Virtuals (XAVI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XAVI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XAVI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XAVI, разгледайте цената в реално време на токените XAVI!

Прогноза за цената за XAVI Искате ли да знаете какъв път може да поеме XAVI? Нашата страница за прогноза за цената XAVI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените XAVI сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!