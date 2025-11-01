Информация за цената за XAU9999 (XAU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.45% Промяна на цената (1д) +2.58% Промяна на цената (7д) -29.39% Промяна на цената (7д) -29.39%

Цената в реално време за XAU9999 (XAU) е--. През последните 24 часа XAU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XAU е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XAU има промяна от -0.45% за последния час, +2.58% за 24 часа и -29.39% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за XAU9999 (XAU)

Пазарна капитализация $ 21.19K$ 21.19K $ 21.19K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 21.19K$ 21.19K $ 21.19K Циркулиращо предлагане 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Общо предлагане 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Текущата пазарна капитализация на XAU9999 е $ 21.19K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XAU е 1,000.00T, като общото предлагане е 1.0e+15. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 21.19K.