Информация за Xandeum (XAND) Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform. Официален уебсайт: https://www.xandeum.network/ Бяла книга: https://docs.xandeum.network/ Купете XAND сега!

Токеномика и анализ на цената за Xandeum (XAND) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Xandeum (XAND), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.26M $ 7.26M $ 7.26M Общо предлагане: $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B Циркулиращо предлагане: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.71M $ 21.71M $ 21.71M Рекорд за всички времена: $ 0.01842785 $ 0.01842785 $ 0.01842785 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0022804 $ 0.0022804 $ 0.0022804 Текуща цена: $ 0.00541036 $ 0.00541036 $ 0.00541036 Научете повече за цената на Xandeum (XAND)

Токеномика на Xandeum (XAND): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Xandeum (XAND) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой XAND токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой XAND токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на XAND, разгледайте цената в реално време на токените XAND!

