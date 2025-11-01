Информация за цената за X1000 (X1000) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00173125 $ 0.00173125 $ 0.00173125 24-часов нисък $ 0.00188871 $ 0.00188871 $ 0.00188871 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00173125$ 0.00173125 $ 0.00173125 24-часов висок $ 0.00188871$ 0.00188871 $ 0.00188871 Рекорд за всички времена $ 0.00198036$ 0.00198036 $ 0.00198036 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.18% Промяна на цената (1д) +4.80% Промяна на цената (7д) +18.73% Промяна на цената (7д) +18.73%

Цената в реално време за X1000 (X1000) е$0.00183078. През последните 24 часа X1000 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00173125 до най-висока стойност $ 0.00188871, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на X1000 е $ 0.00198036, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, X1000 има промяна от +0.18% за последния час, +4.80% за 24 часа и +18.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за X1000 (X1000)

Пазарна капитализация $ 16.39M$ 16.39M $ 16.39M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.39M$ 16.39M $ 16.39M Циркулиращо предлагане 9.00B 9.00B 9.00B Общо предлагане 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

Текущата пазарна капитализация на X1000 е $ 16.39M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на X1000 е 9.00B, като общото предлагане е 8999998147.428326. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.39M.