Информация за цената за X Trade AI (XTRADE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) +11.07% Промяна на цената (7д) +11.07%

Цената в реално време за X Trade AI (XTRADE) е--. През последните 24 часа XTRADE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XTRADE е $ 0.00893922, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XTRADE има промяна от -- за последния час, 0.00% за 24 часа и +11.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за X Trade AI (XTRADE)

Пазарна капитализация $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Циркулиращо предлагане 999.72M 999.72M 999.72M Общо предлагане 999,720,234.282023 999,720,234.282023 999,720,234.282023

Текущата пазарна капитализация на X Trade AI е $ 10.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XTRADE е 999.72M, като общото предлагане е 999720234.282023. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.27K.