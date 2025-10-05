Цената в реално време на X Trade AI днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за XTRADE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на XTRADE в MEXC сега.Цената в реално време на X Trade AI днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за XTRADE към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на XTRADE в MEXC сега.

X Trade AI цена (XTRADE)

Не се намира в списъка

1 XTRADE към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
USD
X Trade AI (XTRADE) Ценова графика на живо
Информация за цената за X Trade AI (XTRADE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00893922
$ 0.00893922$ 0.00893922

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+11.07%

+11.07%

Цената в реално време за X Trade AI (XTRADE) е--. През последните 24 часа XTRADE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на XTRADE е $ 0.00893922, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, XTRADE има промяна от -- за последния час, 0.00% за 24 часа и +11.07% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за X Trade AI (XTRADE)

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

--
----

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

999.72M
999.72M 999.72M

999,720,234.282023
999,720,234.282023 999,720,234.282023

Текущата пазарна капитализация на X Trade AI е $ 10.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на XTRADE е 999.72M, като общото предлагане е 999720234.282023. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.27K.

История на цените за X Trade AI (XTRADE) USD

През днешния ден промяната в цената на X Trade AI към USD беше $ 0.0.
През последните 30 дни промяната в цената на X Trade AI към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на X Trade AI към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на X Trade AI към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0.00.00%
30 дни$ 0+8.90%
60 дни$ 0+7.70%
90 дни$ 0--

Какво е X Trade AI (XTRADE)

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

X Trade AI (XTRADE) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за X Trade AI (USD)

Колко ще струва X Trade AI (XTRADE) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от X Trade AI (XTRADE) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за X Trade AI.

Проверете прогнозата за цената за X Trade AI сега!

XTRADE към местни валути

Токеномика на X Trade AI (XTRADE)

Разбирането на токеномиката на X Trade AI (XTRADE) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените XTRADE сега!

Хората също питат: Други въпроси относно X Trade AI (XTRADE)

Колко струва X Trade AI (XTRADE) днес?
Цената в реално време на XTRADE в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на XTRADE към USD?
Текущата цена на XTRADE към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на X Trade AI?
Пазарната капитализация за XTRADE е $ 10.27K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на XTRADE?
Циркулиращото предлагане на XTRADE е 999.72M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на XTRADE?
XTRADE постигна ATH цена от 0.00893922 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на XTRADE?
XTRADE достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на XTRADE?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за XTRADE е -- USD.
Ще се повиши ли XTRADE тази година?
XTRADE може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за XTRADE за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за X Trade AI (XTRADE)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Данни във веригата
Спот ETF на Ethereum в САЩ регистрира нетен приток от 233,5 милиона долара вчера
10-04 11:26:38Индустриални актуализации
Емисията на USDC надхвърля 75 милиарда, пазарният дял достига 24,9%
10-03 10:20:00Индустриални актуализации
Общата пазарна капитализация на криптовалутите се връща над 4,2 трилиона долара, с 24-часово увеличение от 2,3%
10-03 05:17:00Индустриални актуализации
Bitcoin пробива границата от $120 000 за първи път от средата на август
10-01 14:11:00Индустриални актуализации
Вчера спот ETF на Ethereum в САЩ отбелязаха нетни входящи потоци от 127,5 милиона долара, докато спот ETF на Bitcoin регистрираха нетни входящи потоци от 430 милиона долара
09-30 18:14:00Индустриални актуализации
Текущите основни лихвени проценти на CEX и DEX показват, че пазарът е неутрален с лек мечи уклон

