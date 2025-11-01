Информация за цената за WURK (WURK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00052688 $ 0.00052688 $ 0.00052688 24-часов нисък $ 0.00079645 $ 0.00079645 $ 0.00079645 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00052688$ 0.00052688 $ 0.00052688 24-часов висок $ 0.00079645$ 0.00079645 $ 0.00079645 Рекорд за всички времена $ 0.00414195$ 0.00414195 $ 0.00414195 Най-ниска цена $ 0.00008026$ 0.00008026 $ 0.00008026 Промяна на цената (1ч) -4.13% Промяна на цената (1д) +17.09% Промяна на цената (7д) -18.59% Промяна на цената (7д) -18.59%

Цената в реално време за WURK (WURK) е$0.00064605. През последните 24 часа WURK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00052688 до най-висока стойност $ 0.00079645, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WURK е $ 0.00414195, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00008026.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WURK има промяна от -4.13% за последния час, +17.09% за 24 часа и -18.59% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WURK (WURK)

Пазарна капитализация $ 647.82K$ 647.82K $ 647.82K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 647.82K$ 647.82K $ 647.82K Циркулиращо предлагане 999.87M 999.87M 999.87M Общо предлагане 999,874,002.809441 999,874,002.809441 999,874,002.809441

Текущата пазарна капитализация на WURK е $ 647.82K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WURK е 999.87M, като общото предлагане е 999874002.809441. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 647.82K.