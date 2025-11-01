Информация за цената за WUFF (WUFF) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00035059 $ 0.00035059 $ 0.00035059 24-часов нисък $ 0.00035895 $ 0.00035895 $ 0.00035895 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00035059$ 0.00035059 $ 0.00035059 24-часов висок $ 0.00035895$ 0.00035895 $ 0.00035895 Рекорд за всички времена $ 0.00334803$ 0.00334803 $ 0.00334803 Най-ниска цена $ 0.00021319$ 0.00021319 $ 0.00021319 Промяна на цената (1ч) +1.03% Промяна на цената (1д) +0.07% Промяна на цената (7д) -3.72% Промяна на цената (7д) -3.72%

Цената в реално време за WUFF (WUFF) е$0.00035442. През последните 24 часа WUFF се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00035059 до най-висока стойност $ 0.00035895, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WUFF е $ 0.00334803, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00021319.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WUFF има промяна от +1.03% за последния час, +0.07% за 24 часа и -3.72% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за WUFF (WUFF)

Пазарна капитализация $ 338.47K$ 338.47K $ 338.47K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 338.47K$ 338.47K $ 338.47K Циркулиращо предлагане 955.00M 955.00M 955.00M Общо предлагане 954,996,413.4974072 954,996,413.4974072 954,996,413.4974072

Текущата пазарна капитализация на WUFF е $ 338.47K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WUFF е 955.00M, като общото предлагане е 954996413.4974072. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 338.47K.